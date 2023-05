Arouca já garantiu um lugar europeu

O Arouca ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar da I Liga de futebol e garantiu um lugar nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa de 2023/24, ao vencer em casa o Desportivo de Chaves por 1-0, na 33.ª jornada.

Uma grande penalidade apontada pelo guineense Morlaye Sylla, aos 63 minutos, selou o triunfo do Arouca, que disputou duas rondas de acesso à Liga Europa em 2016/17, enquanto o canadiano Steven Vitória falhou um penálti para os flavienses, aos 45+4.

O ‘onze’ de Armando Evangelista passou a somar 51 pontos, contra 50 do Vitória de Guimarães (menos um jogo), também já com lugar europeu assegurado, 46 do Desportivo de Chaves, que não se inscreveu na Europa, e 43 do Famalicão (menos um jogo).