Arouca foi buscar médio ao Celtic

O médio costa-marfinense Ismaila Soro foi cedido ao Arouca até ao final da época, com opção de compra, pelo campeão escocês Celtic, tornando-se o oitavo reforço para a formação da I Liga portuguesa de futebol.

“Escolhi o Arouca devido ao projeto desportivo que o clube me apresentou. É muito bom para mim, para a minha carreira e para o meu desenvolvimento, mas, para isso, tenho de trabalhar muito desde o primeiro dia, com a equipa, para alcançarmos os objetivos propostos”, afirmou em declarações às redes sociais do clube.

O internacional costa-marfinense por uma ocasião é o único trinco dos arouquenses, após término do empréstimo do ganês Eboué Kouassi – que regressou aos belgas do Genk –, e vai aproveitar para relançar a carreira, depois de não se ter conseguido impor nos escoceses.

Aos 24 anos, parte para uma nova aventura em Portugal, após passagens por Moldávia, Bielorrússia, Israel e Escócia.

Ismaila Soro é a oitava contratação da formação de Armando Evangelista, depois das chegadas dos guarda-redes Ignacio de Arruabarrena e João Valido, dos defesas Tiago Esgaio (empréstimo), Bogdan Milovanov e Jerome Opoku, do médio Morlaye Sylla e do avançado Rafa Mújica.