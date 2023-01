Arouca contrata futebolista americano

O Arouca anunciou a contratação do extremo norte-americano Benji Michel, proveniente do Orlando City (Estados Unidos), que reforça o ataque do nono classificado da I Liga de futebol, perante a ausência de Vitinho por lesão prolongada.

“Tinha o desejo de experimentar o futebol europeu e o Arouca abriu-me as portas para seguir esse caminho. Quero agradecer essa confiança com trabalho e boas exibições. Sei o percurso que a equipa tem feito esta temporada e quero ser mais um a ajudar a atingir os objetivos. Sou alguém que dá sempre tudo pela equipa, que gosta de aprender para melhorar e aqui não será diferente”, disse o jogador, em declarações ao clube.

O atleta, de 25 anos, representou o Orlando City nas últimas quatro épocas, pelo qual se estreou enquanto profissional no principal campeonato norte-americano, com um registo de 19 golos no clube da Florida, terá agora a sua primeira experiência fora do país de origem, esperando adaptar-se rapidamente à sua nova equipa.

“A equipa joga um futebol muito positivo, tem jovens com muito talento e isso cativa-me. Do que vi, Arouca é uma vila acolhedora e tranquila e sei que me darei bem por aqui”, explicou o futebolista.

Quanto ao campeonato português, o internacional olímpico pelos Estados Unidos confessou não ter ainda “um conhecimento aprofundado” da realidade lusa, mas apontou Darwin Nuñez, Nani e Cristiano Ronaldo como exemplos de jogadores que considera serem “alguns dos maiores nomes do futebol atual” a terem passado por Portugal.

A contratação de Benji Michel é já a terceira entrada no plantel de Armando Evangelista neste mercado de inverno, após as oficializações dos reforços Thiago Rodrigues (ex-Estoril Praia) e Weverson (ex-Red Bull Bragantino), sendo mais uma opção para as alas do ataque arouquense, que perdeu Vitinho por tempo indeterminado devido a lesão no joelho direito.

O Arouca recebe, no sábado, o Estoril Praia, 13.º classificado da I Liga, em encontro agendado para as 15:30, a contar para a 15.ª jornada, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.