Arouca contrata defesa ucraniano

O defesa ucraniano Bogdan Milovanov assinou um contrato de duas épocas, com uma de opção, com o Arouca, após terminar a ligação ao Sporting Gijón, da II Liga espanhola, anunciou o emblema da I Liga portuguesa de futebol.

“É um passo em frente na minha carreira, vou passar da segunda para a primeira divisão e logo numa das melhores ligas da Europa. Quero continuar a crescer e a melhorar como jogador e como pessoa”, afirmou o lateral direito às redes sociais do clube.

O internacional sub-21 pela Ucrânia, agora com 24 anos, fez toda a carreira em Espanha, tendo chegado aos juniores do Getafe em 2015/16 e ingressou no Sporting Gijón em 2018/19, atuando pela equipa secundária nas primeiras épocas até conquistar o lugar na equipa principal.

Milovanov, que apontou dois golos em 32 partidas na última temporada, é a sétima contratação da formação de Armando Evangelista depois das chegadas dos guarda-redes Ignacio de Arruabarrena e João Valido, os defesas Tiago Esgaio (empréstimo) e Jerome Opoku, o médio Morlaye Sylla e o avançado Rafa Mújica.