Arouca complica as contas europeias

O Arouca venceu por 2-0 na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aproximando-se do quinto lugar ‘europeu’ dos vimaranenses.

No Estádio D. Afonso Henriques, os golos de Mújica, aos 50 minutos, e Antony, aos 77, valeram a terceira vitória fora no campeonato aos arouquenses, que se relançaram na luta pelo último lugar de acesso às competições, somando agora 37 pontos, no sexto posto.

Os vimaranenses, que não perdiam há seis partidas e até vinham de duas vitórias consecutivas na I Liga, mantêm-se em quinto, com 40.