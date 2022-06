Armando Lopes retira-se após 20 anos na presidência dos Lusitanos

Uma nova era começa para o US Créteil-Lusitanos Football, em França, depois de a direção ter validado a decisão do comendador Armando Lopes de se retirar da presidência do clube após 20 anos, mantendo, no entanto, a sua ligação ao clube como membro do ‘Comité Directeur’.

A notícia tinha sido anunciada por Laurent Cathala, autarca de Créteil, que deixou escapar no seu Facebook há algumas semanas que o presidente planeava “reformar-se gradualmente”.

Um comunicado oficial divulgado pelo clube revela que esta saída abre “as portas a uma nova dinâmica”, considerando, porém, positivo que “a gestão rigorosa [de Armando Lopes] deixou uma situação financeira saudável”, pelo que “o clube pode olhar para o seu futuro com serenidade”.

O clube valoriza o trabalho do comendador, que “fiel aos seus valores e aos da cidade de Créteil, nunca desistiu diante dos perigos e dificuldades”.

Armando Lopes aproveitou a reunião da direção para agradecer ao seu mais destacado aliado, Laurent Cathala, presidente da Câmara de Créteil, e também à direção, “pelo apoio e confiança durante o seu mandato”, revelando que “pretendia sair em 2020/21, mas não foi possível pelas circunstâncias”.

O empresário português Armando Lopes, de 79 anos, decidiu agora passar mais tempo com a família e dedicar-se a apoiar os filhos na gestão dos negócios familiares, segundo declarações do próprio, à Rádio Alfa. O empresário, que estava na presidência do Créteil-Lusitanos desde 2002, também reforçou a sua participação acionista e mantém a ligação familiar ao clube, com um filho e uma filha no conselho de administração.

O clube foi uma base da diáspora portuguesa em França desde os anos 70 e chegou a ser considerado por muito tempo como o segundo mais importante da região metropolitana de Paris. O treinador da equipa profissional é o português Emanuel da Costa.

Uma nova era começa agora com o novo presidente do clube, o empresário Bassam Al Homsi, que foi aprovado por unanimidade pela direção. Tendo entrado na capital do clube e no conselho de administração no verão passado, uma das suas empresas, a STLG Reciclagem, passou recentemente a patrocinar o clube.

#portugalpositivo