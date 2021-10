Aristides Sousa Mendes homenageado em Bruxelas

A Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu está a organizar uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes, que terá lugar em Bruxelas, nas Cinema Galeries, no dia 26 de outubro de 2021, pelas 18h00.

Reconhecendo a importância da decisão da Assembleia da República de conceder honras do Panteão Nacional ao ex-Cônsul de Portugal em Bordéus, a Delegação Socialista Portuguesa vai marcar este momento organizando esta homenagem com o apoio do Congresso Judaico Europeu.

“Num momento em que a Europa continua a lutar contra a falta de uma política comum de migração e asilo e o ressurgimento de movimentos racistas, antissemitas e xenófobos, o objetivo desta iniciativa será relembrar o exemplo de Aristides de Sousa Mendes através de breves discursos seguidos da projeção do documentário ‘L’Héritage d’Aristides’ (2020), de Patrick Séraudie”, vincou a delegação em comunicado enviado ao nosso jornal.

