Argentinos ganham feriado para festejar Mundial

Esta terça-feira é feriado na Argentina devido ao regresso ao país da seleção de futebol, que no domingo conquistou o Campeonato do Mundo, o seu terceiro da história.

A medida foi tomada depois de largas milhares de pessoas terem marcado presença tanto no aeroporto de Buenos Aires como no centro na própria capital, à espera da chegada da equipa que, no Qatar, derrotou a França por 4-2 nas grandes penalidades, após o 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.

Recorde que a Argentina já tinha festejado a conquista do Campeonato do Mundo em 1978 e 1986.