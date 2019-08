Arcos de Valdevez acolheu a sua diáspora

No dia 13 de agosto, Arcos de Valdevez recebeu o Encontro da Diáspora. A organização foi do município local, que explica tratar-se de uma iniciativa dirigida a “arcuenses que integram os órgãos sociais de associações sediadas nos países de acolhimento”.

“Com este encontro pretendemos reforçar os laços entre a nossa vasta comunidade de emigrantes e a sua terra natal, em termos culturais, sociais, turísticos e empresariais”, explica a autarquia, em nota de imprensa.

O programa incluiu uma sessão de boas-vindas aos participantes no edifício dos paços do concelho seguida de uma visita ao Centro Interpretativo do Barroco e à Casa das Artes.

A partir das 12 horas teve lugar uma visita ao Soajo.