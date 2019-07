Arcebispo português do Vaticano abriu congresso da dáspora

O arcebispo português, José Tolentino Mendonça, fez a intervenção de abertura do I Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa, que teve lugar no Porto (Auditório da Ordem dos Contabilistas Certificados), este sábado.

José Tolentino de Mendonça, responsável pela Biblioteca do Vaticano e também poeta, é natural da Ilha da Madeira e tem realizado uma reflexão relevante sobre a diáspora portuguesa e a sua importância para a inserção de Portugal no mundo, tendo partilhado com os mais de 400 participantes de mais de 36 países a sua impressão sobre a emigração lusa.

O evento foi organizado pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, e pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, com o apoio da Câmara Municipal do Porto e da Ordem dos Contabilistas Certificados.

A iniciativa visou promover o diálogo e a cooperação e vai reunir representantes da diáspora em áreas como o associativismo, os lusos eleitos, os conselheiros das comunidades, os órgãos de comunicação social, os empreendedores e os investigadores universitários.