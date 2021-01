Arcebispo de Minsk renuncia entre tensões políticas

O Papa aceitou a renúncia do arcebispo de Minsk, D. Tadeusz Kondrusiewicz, no dia em que este completou 75 anos, idade limite para o exercício do cargo, determinada pelo Direito Canónico.

A Santa Sé informa, em comunicado, que Francisco nomeou um administrador apostólico para a capital bielorrussa, Kazimierz Wielikosielec, bispo auxiliar da Diocese de Pinsk.

O arcebispo emérito de Minsk tinha sido impedido de regressar ao país, em agosto de 2020, após uma viagem à Polónia, o que gerou protestos do Vaticano; Tadeusz Kondrusiewicz voltou à Bielorrússia no último dia 22 de dezembro, tendo celebrado o Natal com a comunidade católica local.

O Papa enviou um representante especial a Minsk, a 17 de dezembro, para reunir-se com o presidente Alexandre Lukashenko, a fim de expressar “solicitude e preocupação” com a situação na Bielorrússia.

Em setembro de 2020, o secretário do Vaticano para as relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, tinha feito uma visita à Bielorrússia para “manifestar a atenção e a proximidade” do Papa à Igreja Católica e a todo o país.

A população local promoveu várias manifestações contra a reeleição do presidente Alexandre Lukashenko para um sexto mandato, num escrutínio considerado fraudulento pela oposição.