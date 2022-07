Árbitros terão apoio de inteligência artificial no Mundial 2022

Os árbitros do Mundial 2022, a realizar-se no Qatar, terão acesso a sensores e câmaras equipadas com inteligência artificial (IA). O objetivo é ter melhor em conta os comportamentos dos atletas dentro de campo.

No início de julho, a FIFA confirmou que haverá IA “semi-automatizada” para ajudar os árbitros às tomadas de decisão. Tem começado a ser popularmente conhecido como “robô de fora-de-jogo”.

O sistema já foi testado numa competição internacional no Médio Oriente, a Taça das Nações Árabes, que se realizou também no Qatar. Depende de 12 câmaras montadas no topo do recinto dos estádios e de sensores colocados na bola, como refere o Público.

As câmaras estarão a monitorizar permanentemente a bola e “29 pontos” no corpo dos jogadores, com ênfase nas extremidades e nas articulações. A bola, por sua vez, terá sensores a coordenar onde esta se localiza 500 vezes por segundo.

Sempre que houver alguma infração, uma sala de controlo irá receber o alerta, que apenas será transmitido aos árbitros caso seja confirmada a veracidade pelo pelos assistentes na sala. Os dados criarão animações tridimensionais nos ecrãs dos estádios, para mostrar ao público a infração dos jogadores.

Veja aqui o vídeo de apresentação da FIFA, a explicar o novo mecanismo de IA no mundial do Qatar.