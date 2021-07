Árbitro português quer estar na final dos Jogos Olímpicos

O árbitro português Artur Soares Dias confessou esta semana que a sua presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 “é o concretizar de um sonho de criança” e assumiu a ambição de dirigir a final do torneio de futebol.

O juiz, que hoje completa 42 anos, partiu ao início da tarde para o Japão, acompanhado pelos assistentes Rui Licínio, Paulo Soares e Tiago Martins, naquela que será a primeira vez que uma equipa nacional de árbitros de futebol estará presente em Jogos Olímpicos.

“É o concretizar de um sonho, porque desde criança que ambicionava estar nos Jogos Olímpicos. Consegui-lo é um orgulho e uma alegria. Mas, neste momento, não é importante falar de mim, mas sim da arbitragem portuguesa. Mostramos que, com trabalho, conseguimos ir mais além”, disse Artur Soares Dias.

O árbitro da associação do Porto vincou que esta presença nos Jogos são o culminar “do esforço feito nos últimos 25 anos de carreira”, e não escondeu a ambição de arbitrar a final do torneio de futebol.

“Como atletas, também ambicionamos e sonhamos chegar o mais longe possível e estar numa final. Mas sendo certo que apenas uma equipa de arbitragem o vai conseguir, o mais importante é estarmos a representar Portugal nestes Jogos Olímpicos”, confessou o árbitro

Já depois de ter estado no Euro2020, Artur Soares Dias confessou ter sentido uma “onda de apoio” em relação ao seu desempenho, apontando que o futebol português precisa “deste ambiente positivo de valorização”.

“Tenho sentido uma grande onda de apoio, algo que não estava habituado. Mas isso faz também com que tenha mais responsabilidade e mantenha os pés assentes no chão para chegar mais longe. Torna o clima muito mais agradável para desempenharmos a nossa função”, reconheceu.

A ideia foi partilhada por Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que frisou a importância da valorização do setor.

“A arbitragem precisa disto e esperamos que não seja algo esporádico, mas sim um caminho para valorizar os nossos árbitros, porque são dos melhores do mundo. Esta abertura e estes momentos de contacto são benéficos”, disse o dirigente.

Questionado sobre se Artur Soares Dias já reúne as condições para ser considerado o melhor árbitro português de sempre, Luciano Gonçalves enalteceu as qualidades do juiz natural de Vila Nova de Gaia, mas lembrou que há mais talento na arbitragem nacional.

“Estamos a trilhar um caminho, e com a saída de alguns árbitros de elite, estamos a rejuvenescer os nossos quadros. Tenho a certeza que nos próximos anos, com o trabalho de excelência feito, teremos mais árbitros portugueses nos grandes palcos”, concluiu o líder da APAF.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.

O torneio masculino de futebol vai ser disputado entre 25 de julho e 07 de agosto.

