Árbitro afastado do Euro2020 por causa de penálti contra Portugal

O árbitro Mateu Lahoz já não vai dirigir mais jogos do Euro2020, após o polémico penálti a favor de França no jogo com Portugal, da fase de grupos, que acabou com o empate por 2-2.

No jogo, foram assinalados três penáltis: dois a favor de Portugal e um a favor de França.

Segundo o jornal Marca, a UEFA considerou que o penálti a favor de França, que fez o 1-1, foi mal assinalado. O jornal espanhol fala, no entanto, numa decisão injusta da UEFA porque o árbitro espanhol estava a ser “um dos melhores” da temporada.

O árbitro deveria ainda arbitrar jogos dos oitavos-de-final e dos quartos-de-final, mas a UEFA acabou por dispensar o espanhol.

Mateu Lahoz foi o único a dirigir três jogos na fase de grupos do Euro2020.