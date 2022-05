Arbitragem de Portugal e França numa “temporada cruzada”

No próximo domingo, o português Vítor Ferreira vai arbitrar uma partida da Ligue 1. As federações de futebol de Portugal e de França assinaram um protocolo de intercâmbio de árbitros em abril passado.

Esta será das primeiras experiências internacionais de Vítor Ferreira na sua carreira. O juiz de Braga vai arbitrar a partida entre o Reims e o Lens, na 36ª jornada da primeira liga francesa.

Esta é a quarta ocasião em que um árbitro português fiscaliza um jogo em França esta época. É também a segunda partida do Lens, oitavo classificado, comandada por portugueses, como noticia A Bola, onde o árbitro da Associação de Futebol de Évora Luís Godinho tomou o jogo entre o clube e o Bordéus.

A Federação Portuguesa de Futebol já havia anunciado em abril do ano passado que, nesta época, “Portugal e França promoveram um intercâmbio de árbitros no seguimento do entendimento estabelecido entre os órgãos que gerem a atividade do setor nos dois países”, como indicam no site.

Também o árbitro francês Willy Delajod já havia arbitrado um jogo da primeira Liga, entre o Braga e o Paços de Ferreira, num empate a zero.

