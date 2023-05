Árbitra portuguesa na final do Europeu feminino sub-17

A portuguesa Ana Lóide Silva será árbitra assistente na final do Europeu feminino de futebol de sub-17, entre Espanha e França, num jogo que será dirigido pela finlandesa Minka Vekkeli.

Na final, marcada para sexta-feira, às 17h00 (horas de Lisboa), no Estádio Lilleküla, em Tallin, a equipa de arbitragem fica completa com a também assistente Nargis Magau, do Cazaquistão, e Emanuela Rusta, da Albânia, como quarta árbitra.

A Espanha, finalista vencida na última edição, procura o seu quinto título de sub-17 femininos, depois de ter vencido em 2010, 2011, 2015 e 2018, enquanto a França, três vezes derrotada em finais, tenta um título inédito.