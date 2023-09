Arábia Saudita: CR7 fez mais um golo e lidera melhores marcadores

O Al-Nassr, treinado pelo português Luís Castro, venceu sábado por 3-1 em casa do Al-Raed, na sexta jornada da I Liga saudita de futebol, com mais um golo de Cristiano Ronaldo, que lidera a lista de melhores marcadores.

A resistência do Al-Raed quebrou à beira do intervalo, quando o internacional senegalês Sadio Mané inaugurou o marcador, aos 45+1 minutos, mas não foi o único contratempo da equipa da casa, que um minuto volvido ficou reduzida a 10 unidades, por expulsão do central Bander Whaeshi.

Na segunda parte, o Al-Nassr consolidou a vitória com mais dois golos, aos 49 e 78 minutos, pelo brasileiro Anderson Talisca e por Cristiano Ronaldo, que viu ainda o vídeoárbitro não sancionar o que seria o seu segundo golo e quarto da sua equipa, aos 90+7, por posição de fora de jogo.

Além de Ronaldo, estiveram em campo mais dois portugueses, o guarda-redes André Moreira, pelo Al-Raed, e o médio Otávio, ex-FC Porto, na equipa do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo lidera a lista de melhores marcadores da prova, com sete golos, seguido por um duo, o avançado saudita do Al-Hilal Salem Al Dawsari e Sadio Mané, ambos com seis.

O Al-Hilal, de Jorge Jesus, lidera o campeonato, com 16 pontos, seguido do Al-Itthiad, campeão em título, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, com 15.