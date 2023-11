“Aqui há lobo”, um livro infantil de Paula Sá Carvalho

Paula Sá Carvalho é funcionária europeia e autora nas horas vagas. É colunista do BOM DIA há alguns anos, onde costuma publicar as suas poesias e foi uma das autoras selecionadas para a antologia que o nosso jornal lançou em colaboração com a Elefante Editores, “No Mundo“.

A escritora tem um romance publicado em 2007, “Deixem-me ouvir o silêncio” e agora assina um livro infantil intitulado “Aqui há lobo”, uma obra ilustrada por Ana Militão; um livro que é uma viagem de cores e emoções.

“Era uma vez um lobo que às vezes estava alegre, outras vezes estava triste… às vezes era guloso, outras era somente vaidoso. E de tão irrequieto, não era nada discreto…”, assim o descreve a autora.

O livro de Paula Sá Carvalho será apresentado no espaço Librairie Pessoa que se integra na Livraria Italiana do Luxemburgo, dia 3 de dezembro às 11 horas.