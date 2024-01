Aqui ficam ideias para o Carnaval e São Valentim em Portugal

O Marriott Resort Praia D’El Rey, reconhecido pelo seu cenário idílico junto ao Oceano Atlântico e localizado perto da histórica vila de Óbidos, revela os seus pacotes exclusivos para as celebrações de Carnaval e São Valentim deste ano, repletos de momentos mágicos de festa e romance.

Para o Carnaval, o resort cinco estrelas apresenta uma proposta repleta de alegria com duas noites de alojamento em quarto duplo, onde as vistas para o jardim ou para o campo de golfe prometem ser o cenário perfeito para o descanso e a diversão.

Neste pack exclusivo, as manhãs contemplam pequeno-almoço Buffet no Restaurante Tempera, e as celebrações estendem-se até à noite com um Jantar Buffet temático. O jantar é acompanhado por uma seleção de bebidas e animado com música ao vivo, garantindo animação para toda a família.

Esta oferta é uma oportunidade para desfrutar desta festividade entre os dias 9 e 12 de fevereiro de 2024, estando disponível por 341 euros por duas noites. O resort acolhe ainda até duas crianças até aos 11 anos sem custos adicionais, quando acompanhadas por dois adultos.

O romance é celebrado no Dia de São Valentim com uma estadia que promete ser um tributo ao amor. Este pacote especial inclui uma noite de alojamento em quarto King com vista mar frontal, onde a brisa do mar complementa uma atmosfera já de si encantadora. A chegada é adoçada com morangos com chocolate e espumante, e a noite é coroada com um jantar menu de degustação no Restaurante Emprata, onde cada prato celebra a alta cozinha com toques de inovação e sabor,

Um cocktail de boas-vindas no bar Contato Greatroom e a possibilidade de um check-out tardio (sujeito a disponibilidade), completam esta oferta especial de 259 euros por noite – disponível unicamente para o dia 14 de fevereiro.

No Marriott Resort Praia D’El Rey cada momento é desenhado para uma experiência memorável, desde o fervor do Carnaval até à intimidade do São Valentim. Com uma localização privilegiada junto a praias vastas e um horizonte sem fim, este resort não é apenas um refúgio de serenidade e conforto de primeira categoria, mas também um ponto de partida para descobrir os tesouros culturais e históricos da região Oeste.

Para reservas e informações adicionais: