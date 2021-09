Chega a esta altura e tem que ser. Posso andar de t-shirt na rua ou mesmo em calções, e ao cair da noite, não necessito de aquecedores ligados, mas carago, tenho que que enfiar um pijama polar e ter um édredon na cama.

Por mim, édredon seria todas as noites mesmo no pico do Verão. Mas hoje coloquei o meu pijama polar na mala, que vamos passar o fim de semana fora, e até me vieram as lágrimas aos olhos.

Pedro Guimarães