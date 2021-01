Aquarela poética. Vinhas e sobreirais

são vales, prados e serras

são cantigas, raparigas e são ais

tudo está descrito nesta minha aquarela.

A poesia é aquarela futura e presente

são palavras pintadas mansas e bravas

fazendo da poesia um vacabulário,

um campo de ideias com muitas lavras.

Palavras enfeitadas que sem elas

não há frescura nem articulações

nem as donzelas espreitam às janelas

das minhas mágoas e inspirações

Cada poeta descreve sua aquarela com palavras

as crava no papel e as grava nos sentidos

incutindo nos sentimentos em esquadria

encaixando a poesia nos movimentos contidos.

Movimentos que me inspiram e suavizam

em cálculos poéticos que tem que ser exactos

na hora, na escrivaninha, ou num banquete,

no banco dos poetas e dos extractos.

O poeta divide redige a aquarela pensada

esquadrinhada, amada, aquarela amadurecida

nas entranhas da minha vida que é amada

no passado e no futuro de minha vida!

José Valgode