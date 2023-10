Aproxima-se nova noite de fado em Paderborn

No próximo dia 18 de novembro de 2023, com entrada a partir das 20h00, a associação portuguesa Lusitanos Paderborn apresenta a “33.ª Noite de Fado” na Kulturwerkstatt im Ausweichquartier.

As artistas que este ano irão fascinar o público com temas próprios, bem como com outros temas clássicos de fado, são Nádia Catarro, Maria Inês Graça e Filipa Sousa.

A entrada tem um custo de 20 euros e as reservas devem ser feitas antecipadamente através do 0160-97372982.