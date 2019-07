Aproveite o último dia dos saldos e junte-se à JOIN

A JOIN, operador de telefonia móvel no Luxemburgo, oferece no último dia dos saldos – 27 de julho – um telemóvel a metade do preço e assinaturas com 50GB na Europa.

Assim, este sábado, o smartphone Redmi Note 7 está a metade do preço, ou seja 99,50€ em vez de 199€.

Este telemóvel tem como grande vantagens uma câmara fotográfica de de 48MP, algo de excecional num telefone desta gama de preços.

Pode comprar o Redmi Note 7 por 99,5€ este sábado, 27 de julho, nos shops da JOIN no seguintes locais: Cora Foetz, Esch/Alzette, Ettelbruck e Centre Commercial Cloche d’Or. Nas lojas JOIN obterá os detalhes e condições.

Além desta extraordinária promoção,, a JOIN tem ainda para o último dia de saldos uma oferta de assinatura SWITCH disponível apenas e excecionalmente na sua loja da Cloche d’Or, na capital luxemburguesa. A assinatura SWITCH representa 50GB em toda a Europa apenas por 20€ por mês! E ainda tem direto a 4.000 minutos ou SMS em toda a Europa.

Pode obter mais informações sobre esta oferta sem compromisso nas lojas JOIN.