Aprovadas deslocações de Marcelo a França e Bélgica

A Assembleia da República autorizou o Presidente da República a deslocar-se em outubro a Saint-Étienne, em França, para assistir a um jogo da seleção nacional de râguebi, e à Bélgica, para uma visita de Estado. Estas deslocações foram aprovadas por unanimidade.

No pedido de assentimento feito à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa indica que a viagem a Saint-Étienne nos dias 01 e 02 de outubro terá como objetivo “assistir a um jogo da seleção portuguesa de râguebi no campeonato do mundo”.

Na mesma carta, o chefe de Estado refere que prevê também deslocar-se à Bélgica entre os dias 16 e 20 do próximo mês para uma visita de Estado, a convite do Rei Filipe.

Para esta visita, Marcelo Rebelo de Sousa solicita que sejam indicados os deputados de cada grupo parlamentar que o irão acompanhar.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado ao estrangeiro é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.

O Mundial de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.

Na semana passada, em Toronto, o Presidente da República anunciou que irá ver o jogo da seleção portuguesa de râguebi contra a Austrália, no dia 01 de outubro.