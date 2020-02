April Ivy divertida e sincera

A cantora April Ivy acaba de lançar o single “Temporary Love”. Trata-se do segundo trabalho que a artista portuguesa apresenta este ano, depois de “Can’t Fight This Feeling”.

Em comunicado, April Ivy explica que a sua nova música é “sobre um amor que é para durar. Enquanto compositora é das músicas mais honestas que já escrevi. Começou por ser uma balada escrita ao piano e só depois se juntou toda a produção que introduziu neste tema uma sonoridade mais britânica, tornando-a uma canção cool, divertida e sincera”.

Produzida pelos AZTX, e composta em coautoria por April e Danny Wilkin, dos Push Baby (f.k.a. Rixton), “Temporary Love” conta a história de um amor apaixonado e acarinhado, sob uma mescla de riffs de guitarra, com a voz da artista portuguesa a integrar-se numa abordagem funk pop.

Com apenas 20 anos, April Ivy conta já com uma vasta legião de fãs graças à sua presença na rádio e nos grandes festivais. Começou a sua carreira aos nove anos, com a dobragem de vozes de personagens da Disney, em filmes como Toy Story 3, Tangled ou Minnie & You.

Em 2016, o seu primeiro single “Be Ok” tornou-se um sucesso, chamando à atenção da Universal Music France, que rapidamente a contratou. Depois de uma sucessão de singles de sucesso ao longo dos anos, o projeto editado com a Warner Portugal “game.of.love” trouxe-lhe uma nomeação para os MTV Awards na categoria de “Best Portuguese Act”, uma nomeação para os Globos de Ouro na categoria de “Revelação Nacional” e o prémio “Revelação” para a Nova Era.