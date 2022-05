Aprender uma coisa nova todos os dias, nem sabe o bem que lhe fazia

A pandemia acelerou expressivamente a transformação social do mercado laboral em toda a Europa, em especial em países periféricos como Portugal. Qualquer empresa nos dias de hoje deve ter em conta que o seu impacto social nos próximos anos passa pelo RESKILLING e UPSKILLING dos seus colaboradores.

Alguns estudos recentes de empresas de renome defendem que +50% da força laboral europeia terá que se reciclar até 2030 e que 80% dos Comités de Direção de um vasto número de empresas da maioria dos setores de atividade terão que melhorar o seu nível de competências.

É importante realçar que apenas 10% dos portugueses fizeram uma qualquer ação de FORMAÇÃO em 2020:

Falta de tempo, custos financeiros e razões familiares são os principais obstáculos apontados pela baixa participação em projetos de educação e formação;

O investimento na educação e na aprendizagem ao longo da vida geram claros beneficios ao nível da empregabilidade, remunerações e do bem-estar pessoal dos profissionais.

Outro estudo relevante evidencia que 20% dos empregos na maioria dos países da Europa correm perigo de ser perdidos ao longo da próxima década por distintos fatores, em especial pelo crescente processo de automatização e digitalização da clara maioria dos negócios.

Nos dias de hoje, as Tecnologias já permitem automatizar 50% das tarefas da população laboral e essa redução de custos está gerando incrementos de produtividade crescentemente relevantes. Estudos recentes estimam que dentro de 3 anos o trabalho realizado por máquinas e robots já será igual ao despendido pelos humanos.

Cerca de 20% da atual força laboral europeia deverá ter que mudar de emprego ao longo da próxima década (1 milhão de trabalhadores em Portugal, 5 milhões em Espanha, …), os mais afetados serão os empregados com salários baixos e medianos, que não terão outro remedio que adquirir novas competências e novas áreas de especialidade para manterem a sua EMPREGABILIDADE.

Alguns motivos para se tornar num ETERNO APRENDIZ:

Desenvolvimento de carreira associada à melhoria da performance e da satisfação profissional;

Continuar a progredir da carreira através do desenvolvimento de novas competências;

Transitar para uma profissão mais aliciante e colmatar o gap de competências necessárias.

Por conseguinte, os profissionais de vanguarda de hoje devem frequentar “Escolas de Negócios”, focadas na transformação das competências e que não estejam apenas centradas no UPSKILLING – em melhorar o que já sabemos, mas também no RESKILLING – que nos ensinem o que ainda não conhecemos e no PRESKILLING – que nos ajudem a mudar a nossa maneira de pensar e de intuir as novas oportunidades.

