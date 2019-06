Apple Pay e MOEY! chegam a Portugal

Cinco anos após o lançamento pelas mãos da Apple, poderá ser já na quarta-feira, 26 de junho, que o Apple Pay, chegará a Portugal através Caixa Agrícola, o único banco em Portugal a anunciar para já o sistema de pagamento da Apple.

O sistema de pagamento da Apple chegará também à Eslováquia e à Grécia, o que perfaz um total de 41 países a dispor de Apple Pay.

O Apple Pay permite aos utilizadores realizarem pagamentos de modo fácil, seguro e com total privacidade, utilizando dispositivos da Apple. Com este serviço o cliente pode fazer compras em lojas físicas e na Internet, e enviar e receber dinheiro através de mensagens. O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 e superiores bem como com o Apple Watch.

A associação dos cartões do Crédito Agrícola ao Apple Pay é efetuada através do serviço CA Mobile.

No mesmo dia que chega o Apple Pay poderá chegar também o MOEY! que promete competir com alguns dos bancos digitais. Qualquer cidadão maior de 18 anos com cartão de cidadão português poderá aderir gratuitamente ao MOEY!, sendo possível, por exemplo, receber o seu salário no MOEY!.

Apesar de ainda não existirem informações sobre o preçário, sabe-se que os custos serão baixos.

Em relação à segurança, é necessário fazer uma videochamada com o MOEY! para validar a conta.