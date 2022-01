Apple chegou aos três biliões em bolsa

A Apple tem dominado os mercados e tem sido das que mais se valorizou ao longo dos últimos anos. Os objetivos têm sido constantemente batidos e agora um novo acabou de ser atingido.

A gigante de Cupertino torna-se a primeira empresa americana a ter uma valorização de 3 biliões em bolsa, ou seja, 3.000.000.000.000 dólares.

Este foi um marco para a empresa, mesmo tendo sido apenas momentâneo. Ainda assim, mostra como a Apple se tem valorizado em bolsa, tornado-se um dos gigantes da indústria, deixando a concorrência longe.

Este é sem qualquer dúvida um feito impressionante, que a Apple alcançou quando o preço das suas ações atingiu a marca dos 182,86 dólares.

A valorização acontece 16 meses após a Apple ter uma valorização de 2 biliões e menos de três anos e meio após ter sido atingida a marca do bilião.

Já no início da pandemia a Apple tinha reportado resultados com ganhos elevados. Este valor veio com a elevada procura dos seus serviços por todos os que estavam confinados e em trabalho remoto.