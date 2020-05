APPICAPS: calçado português vai estar na linha da frente depois da crise

A covid-19 afetou fortemente a indústria do calçado portuguesa. São muitas as empresas do setor em ‘lay off’ e muitas recorreram às linhas de crédito, aumentando o seu endividamento.

Os empresários confrontam-se com cancelamentos de encomendas e dilatações nos prazos de pagamento. O futuro é incerto, e a incerteza é uma das principais inimigas dos negócios.

O jornal Felgueiras Magazine, de um dos concelhos que mais produz sapatos em Portugal entrevistou Paulo Gonçalves, da APICCAPS (Associação Portuguesa da Indústria do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Sucedâneos), que está inquieto com a situação do setor do calçado.

“Muitos dos problemas que enfrentamos são comuns a outros setores de atividade e, em particular, ao setor industrial português. Ora, as nossas posições têm estado, sempre, em consonância com a CIP. Como é público, o Presidente da APICCAPS, Luís Onofre, desempenha as funções de Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP. Todas as propostas da CIP têm sido defendidas e subscritas pela APICCAPS na defesa das suas empresas. E permitam-me que o diga: a CIP tem estado exemplar ao longo deste processo”, defende Paulo Gonçalves.

O porta-voz da APPICAPS recorda que a nível europeu o presidente da APICCAPS é igualmente Presidente da Confederação Europeia (CEC) e que por isso “temos conversado regularmente com os nossos colegas europeus, para que possamos, em conjunto, articular posições comuns em prol da nossa indústria”.

