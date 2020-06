‘App’ enriquece visitas ao Jardim Botânico Tropical de Lisboa

O Jardim Botânico Tropical vai disponibilizar uma ‘app’ que permite percorrer vários percursos temáticos de uma forma interativa, ficando a conhecer melhor as plantas e as aves do espaço, anunciou a Universidade de Lisboa (UL).

O projeto, da Reitoria da UL, visa promover o jardim como espaço científico, educativo, cultural e de lazer, permitindo aos visitantes interagir com o ambiente que os rodeia.

Com recurso a experiências de realidade aumentada e multimédia, uma equipa de especialistas concebeu quatro percursos que abrangem toda a área do Jardim: “Árvores a Não Perder”, onde se identificam as espécies mais emblemáticas, “Jardim com História”, para conhecer as várias camadas históricas do espaço, que remontam ao século XVII, “Aves”, que apresenta os animais mais comuns do jardim e “Sensores da Natureza”, a partir dos quais o público poderá observar e conhecer a diversidade natural do recinto.

O trabalho envolveu os departamentos de Informática, de Biologia Animal, de Biologia Vegetal e de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

A ‘app’ foi elaborada em português e encontra-se traduzida em inglês, francês e espanhol.

“Para já, estes quatro percursos poderão ser descarregados, gratuitamente, junto do edifício da Casa da Direção”, de acordo com a informação disponibilizada pela universidade, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a partir deste momento os visitantes poderão explorar as várias valências do jardim e realizar visitas “mais ricas e atrativas”.