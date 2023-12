Apostas desportivas: como os jogos estão a crescer em todo o mundo

Assim como existem vários sites de apostas desportivas que se tornam populares em Portugal, há plataformas em todo o mundo que têm recebido cada vez mais acessos. Em alguns países, a prática é legal e novas empresas são abertas com o aval do governo. Há também lugares em que o jogo é permitido, mas não existem regras sólidas para que sites sejam abertos.

A realidade de cada localidade é diferente do que se vê nas apostas desportivas em Portugal. ssim, é possível observar um interesse maior das pessoas em dar palpites, principalmente por causa da influência do que vêem na internet.

Europa

A Europa é o continente em que as apostas desportivas estão mais consolidadas. Há anos que algumas nações já regulamentaram a prática de jogos de azar, para que possam ser jogados com responsabilidade e, em muitos casos, dêm um retorno financeiro ao governo.

No Reino Unido, existe desde 2005 legislação sobre o tema, que estabelece as instituições que podem conceder licenças e quais as taxas anuais que devem ser pagas.

Na Itália, a questão das apostas é polémica, pois já foram descobertos esquemas envolvendo campeonatos de futebol. Por causa desses episódios, o país tem buscado atualizar a sua legislação que, assim como a do Reino Unido, possui mais de 10 anos de existência. Um dos projetos que está a ser discutido é para que as empresas paguem uma taxa referente a “tratamento de vícios”, de ue são vítimas principalmente os jovens entre 18 e 24 anos.

Por sua vez, a França é outro país que tem acelerado as discussões sobre as apostas desportivas. Recentemente, o país aproveitou uma lei para influenciadores, que, entre outros aspectos, proíbe que eles participem de campanhas publicitárias das casas de jogos, para evitar que esse tipo de associação entre influenciadores e jogo confunda o público.

África

A África tende a seguir os exemplos da Europa e da Ásia, que são as regiões mais adiantadas nas discussões sobre apostas desportivas. Há até países onde os jogos já foram liberalizados, como o é o caso do Botswana, onde os jogos foram permitidos na década de 1960. A expectativa é que o país agora pense em regras específicas para as modalidades online.

Por sua vez, Moçambique é outra localidade em que o jogo é permitido. Há poucos anos, o país também aprovou uma lei para garantir as licenças necessárias para as plataformas. Isso explica inclusivamente por que alguns jogos moçambicanos estão a tornar-se populares no Brasil, antes de outros países. O Aviator apostas online, que é o famoso jogo do aviãozinho, é um desses exemplos. Como o país sul-americano ainda não tem regulamentação para a abertura de sites, plataformas estrangeiras, as plataforma de jogo não param de conquistar o público brasileiro.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a lei sempre foi severa com relação aos jogos de azar, porém, ao que parece, o país tem se modernizado e revisto essa questão. Em 2018, por exemplo, a O Tribunal Supremo americano anulou uma lei nacional de 1992 que proibia as apostas.

Como nos Estados Unidos cada Estado tem regulamentação própria, a atividade pode ou não ser permitida dependendo de cada região. Em alguns Estados, como Dakota do Sul, os jogos só são permitidos em modalidade presencial. Já o Estado de Nevada, onde está Las Vegas, é uma das localidades mais liberais neste domínio.

América Latina

Na América Latina, existe uma grande disparidade relativamente à regulamentação das apostas desportivas. Apesar de ser o país que detém o recorde de acesso nessas plataformas, o Brasil ainda não está tão avançado nesse debate, sobretudo por conta da questão das taxas a aplicar. Para a Associação Portuguesa de Apostas, os altos impostos, que estão a ser discutidos no Brasil, podem prejudicar o negócio construído até agora.

Vale a pena lembrar que, no Brasil, a prática de fazer apostas é legal desde 2018, porém, o governo ainda está a tentar chegar a um consenso com relação às regras. Ou seja, jogar não é ilegal, porém, abrir um site em solo brasileiro ainda enfrenta entraves. Por esse motivo, plataformas estrangeiras, como Betano e Blaze, encontraram um mercado interessante no país.

No lado oposto, a Colômbia foi uma das pioneiras da região a estabelecer regras para a prática de jogo em linha. Em 2015, o país criou um órgão para supervisionar os jogos e definiu que as plataformas podem ter licença que valem por três anos, e que depois podem ser renovadas. Outro aspecto interessante é que na Colômbia grande parte dos impostos arrecadados vão para a saúde, por esse motivo, existe até um slogan que é: aposte pela saúde.

A questão da regulamentação das apostas desportivas gera debates e está sendo discutida em países de todo o mundo. Aspectos como a taxação, publicidade e conscientização da prática estão no centro dos debates.