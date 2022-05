Aposta nas companhias aéreas espanholas no Porto ganha força

A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (AHPORT) vê com naturalidade a aposta na Iberia como parceiro estratégico e em Madrid como aeroporto de ligação internacional, feita pelo presidente da autoridade turística nacional, Luís Araújo.

Luís Araújo incentivou a região a centrar estratégia nas rotas e no programa daquela companhia em Madrid, avançou o JN na quinta-feira, na sequência de um encontro com agentes da região, onde as críticas à estratégia da TAP para o Norte centraram o debate.

Em comunicado hoje enviado às redações, o presidente da AHPORT reforça que “os empresários do setor do turismo só podem ficar agradados com esta recomendação, que traduz não só uma preocupação real com o crescimento e a afirmação turística do país e, em particular, da região Norte, mas também uma visão saudável sobre o papel que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro deve assumir nessa equação”.

Segundo Rodrigo Pinto de Barros, “há muito que a APHORT tem vindo a defender publicamente que a região Norte não pode ficar refém da TAP. A procura de alternativas a esta companhia aérea deverá ser uma decisão natural e os empresários do setor estão prontos para a apoiar. Compete ao Governo garantir os meios necessários para que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro possa negociar com outros operadores”.

“Tratando-se do aeroporto nacional cuja zona de influência é a maior do país, cobrindo o Norte e parte do Centro de Portugal e ainda a Galiza, esta é uma questão que (…) deve ser avaliada aos olhos do interesse nacional, na medida em que vai muito para além dos interesses do Porto e da região Norte”, acrescenta o responsável.

Rodrigo Pinto de Barros enfatiza que “a necessidade de manter o Aeroporto Francisco Sá Carneiro competitivo e apelativo a nível internacional tem de ser encarada como um ponto incontornável no que diz respeito às prioridades para o desenvolvimento do turismo (…). É essencial que esta questão integre a agenda nacional de uma vez por todas”.

Segundo noticiou o JN, no encontro o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, incentivou os presentes a apostar na Iberia como parceiro estratégico e em Madrid enquanto aeroporto de ligação internacional, em vez de esperarem pela companhia de bandeira portuguesa.

A reunião foi promovida pelo Turismo do Porto e Norte, que tem acusado a TAP de menosprezar a região, e nela participou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, relatou o diário nortenho, que avançou estar o Turismo de Portugal a desenvolver “um trabalho com a Iberia no sentido de tornar ainda mais atrativos os destinos de Porto e Lisboa para os passageiros que fazem ligação em Espanha”, destacando, contudo, o papel “essencial” da TAP, com quem há ainda “muito trabalho a fazer”.

A Lusa avançou na quinta-feira que um grupo de trabalho regional vai definir mecanismos e incentivos para atrair novos operadores para o aeroporto Francisco Sá Carneiro e apresentar propostas ao Governo para reforçar a conectividade aérea da região Norte.

Integram o grupo de trabalho os presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), da Câmara do Porto, Câmara da Maia, do Conselho Regional do Norte, do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e da Associação Empresarial de Portugal (AEP).

“O primeiro objetivo é encontrar soluções sustentáveis para a compensação das rotas e linhas não operadas pela TAP a Norte, designadamente para Estados Unidos da América, Europa e Médio Oriente”, salientou à Lusa fonte do grupo de trabalho.