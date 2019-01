Apoio e recursos para um casamento forte

Conferências, retiros, livros, aconselhamento espiritual e humano…

Não chega? Querem mais?

Então vamos a isso:

As circunstâncias da vida e as pessoas com quem nos vamos cruzando ao longo da nossa vida de casados são um excelente apoio e recurso para um casamento forte. Quer nos façam sofrer, quer nos façam comemorar e celebrar.

Convém é para cada uma delas colocar as questões TOP 3, pois estas circunstâncias da vida e as pessoas ao longo da vida de casados são os companheiros de caminho do casal:

1. De que forma nos interpelou, tocou, perturbou, marcou enquanto casal?

2. Como pudemos extrair novidade para o nosso casamento?

3. O que contribuiu na definição do nosso casamento?

O casal agarrar cada circunstância com confiança e humildade evita que a realidade o humilhe e promove a sua liberdade e desenvolvimento.

Estes companheiros de caminho do casal ajudam o casal a conhecer os seus alicerces, prioridades, essência, identidade, formação e regras, e a medir a sua perseverança, paciência, disciplina, simplicidade, força, alegria e entusiasmo.

O estar casado e viver em casal de forma sentida, responsável e pura requer atenção e dedicação aos pormenores mais pequenos do quotidiano como a mesa do pequeno almoço ou o “boa noite, dorme bem”.

Tendo cada casal os seus segredos que com calma e devagar foi construindo com a ajuda dos seus companheiros de caminho, é comum um casal forte: