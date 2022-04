Apoio à Rússia na Alemanha leva polícia a investigações

A polícia alemã reportou 140 manifestações de apoio à invasão russa da Ucrânia, que estão a ser investigadas. Muitas delas envolvem o desenho da letra “Z”, símbolo de apoio à Rússia.

Vários estados alemães estão a considerar as manifestações de apoio à Rússia e o desenho de “Z” como ilegais apoios à invasão. Mais de 140 investigações estão abertas, onde mostram a letra acompanhada de bandeiras russas.

“A exibição pública deste símbolo em conexão com a invasão russa desencadeará em investigações quando o seu uso no contexto significar apoio à guerra de agressão da Rússia”, referiu um porta-voz do ministério do Interior do estado de Sachsen-Anhalt, no centro da Alemanha.

No estado mais populoso, o North Rhine-Westphalia, foram já abertos 37 casos. Desses, reportaram-se 22 com o uso da letra “Z”, como refere o Deutsche Welle.

No fim de março, realizou-se uma manifestação de carros desde Colónia até Bonn. Muitos casos apresentados pelo ministério do Interior referem danos de propriedade com o desenho da letra “Z”. Os manifestantes que utilizam a bandeira russa alegam mostrarem o seu apoio aos russos silenciados na Alemanha, e não à guerra na Ucrânia.

Também nos estados de Hamburgo e de Sachsen-Anhalt foram abertos 17 e 19 casos de ofensa criminal, respetivamente. Na Baviera, no sul da Alemanha, os números de casos não foram revelados.

O ministro da Justiça do estado bávaro referiu que defende a liberdade de opinião como está contemplada na constituição alemã. “Toda a gente na Alemanha pode expressar a sua opinião. Mas a liberdade de expressão termina onde começa o crime”, referiu Georg Eisenreich. “Não aceitaremos a tolerância de crimes contra a lei internacional”, concluiu.