Apoie Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano

Portugal está na corrida ao galardão Árvore Europeia do Ano 2023 com um magnífico exemplar recentemente eleito como a Árvore Portuguesa do Ano 2023.

O Eucalipto de Contige, em Sátão, no distrito de Viseu, é considerado pela Universidade de Aveiro como “a maior árvore classificada de Portugal”.

A sua plantação remonta a 1878, estando classificado como de interesse público desde agosto de 1964.

As votações decorrem até 28 de fevereiro e pode fazer a sua escolha aqui.