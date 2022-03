Apoie a caravana humanitária que vai de Portugal à Polónia buscar refugiados

Está neste momento a caminho da fronteira da Polónia com a Ucrânia uma caravana humanitária portuguesa com 19 carros e 50 voluntários e capacidade para levar para Portugal 122 refugiados ucranianos já sinalizados pelas embaixadas da Ucrânia na Polónia e Roménia.

A caravana espera estar de regresso a Portugal no domingo, com partida da Polónia no sábado de manhã e já está a preparar-se para arrancar novamente na segunda-feira, 8 de março.

É “uma ajuda totalmente espontânea que nasceu com uma ideia, depois um grupo que se foi formando, cada vez com mais participantes e estamos quase em modo teste a fazer isto pela primeira vez”, conta Mariana Trigo uma voluntária organizadora da “Caravana Humanitária”, nome que, para já está a ser dado a este grupo.

Os 50 voluntários que estão a atravessar Espanha procuram pelo caminho apoio das comunidades portuguesas em França – nomeadamente Nantes e Bordéus – tendo também passagem prevista por Paris. Depois atravessa o Luxemburgo e a Alemanha, onde gostariam de contar também com a ajuda da comunidade portuguesa.

As carrinhas seguem carregadas com mantimentos, roupas e medicamentos “mas, para seguir em frente a caravana precisa de toda a ajuda que for dada com combustível e pontos de descanso, tal como se obteve em Oliveira do Hospital”, com o grande apoio de Nuno Pereira, mecenas que dirige desde 2017 a MAAVIM – Moimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões. Nuno Pereira apoiou toda a caravana com combustível na bomba Tavfer, na localidade Chamusca da Beira, concelho de Oliveira do Hospital.

Para apoiar esta iniciativa no seu trajeto na Europa contacte Ana Martins Ventura, jornalista correspondente do Diário de Notícias, pelo telefone +351938835774.