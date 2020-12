Apesar da pandemia o Porto vai ter feira de vinhos de inverno

O Winter Wine Market, que já vai na 4ª edição decorre dias 17 e 18 de dezembro no Mercado Ferreira Borges, no Porto.

A feira reúne cerca de 20 produtores que vão propor mais de 100 referências, desde vinhos tranquilos, vinho do Porto, vinho verde e vinhos espumantes.

Juntando apreciadores de vinhos e os produtores, respeitando as regras de higiene e distanciamento, partilhando novidades, usufruindo a experiência de os harmonizar com produtos gourmet e produtos regionais, uma experiência única num local icónico do Porto.