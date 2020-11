Apesar da pandemia Luxemburgo volta a ter festival de cinema português

Entre 13 e 21 de novembro, decorre pelo décimo primeiro ano consecutivo uma mostra de Cinema Português no Luxemburgo, que ocorrerá na Cinemateca deste país e cuja sessão de abertura terá lugar na maior sala de cinema da capital.

Organizada pelo Centro Cultural Português – Camões Luxemburgo, com o apoio do Camões I.P., em parceria com a Cinemateca desta cidade, o grupo de cinema Kinepolis e o BOM DIA, a presente edição mantém o formato iniciado em 2017: este ano serão projetados 7 filmes em sessões únicas.

A programação diversificada desta edição integra diferentes formatos e géneros cinematográficos que vão da longa metragem de ficção ao documentário.

No âmbito do 175º aniversário do nascimento de Eça de Queirós, celebrado este ano, será projetado no dia 20 de novembro de manhã, o filme “O Nosso Cônsul em Havana”, numa sessão suplementar, organizada pelo leitorado, exclusivamente, dado contexto sanitário, para os alunos de “Cultura Portuguesa I” da Licenciatura em Culturas Europeias da Universidade do Luxemburgo. O Festival encerrará no dia 21 de novembro na Cinemateca com este mesmo filme.

O Festival abre no dia 13 de novembro, no Kinepolis, no Kirchberg, na capital do Grão-Ducado, com o filme “Variações” de João Maia.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTIVAL



Sexta-feira 13/11 às 19 horas, Kinepolis Kirchberg

“Variações” de João Maia, com Sérgio Praia, Vitória Guerra e Filipe Duarte.



Sábado 14/11 às 18h30, Cinemateca do Luxemburgo

“O Amor é Lindo…porque sim!” de Vivente Alves do Ó, com: Inês Patrício, João Maria, Carolina Serrão.



Domingo 15/11 às 20h00, Cinemateca do Luxemburgo

“A Portuguesa” de Rita Azevedo Gomes, com Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe e Ingrid Caven.



Terça-feira 17/11 às 20h30, Cinemateca do Luxemburgo

“Parque Mayer” de António-Pedro Vasconcelos, com Francisco Froes, Daniela Melchior e Diogo Morgado.



Quarta-feira 18/11 às 18h00, Cinemateca do Luxemburgo

“Zé Pedro Rock’n Roll” de Diogo Varela Silva, Com Henrique Amaro, Jorge Barata, Dony Bettencourt. Filme patrocinado pelo BOM DIA com a presença do realizador.



Sexta-feira 20/11 às 20h30, Cinemateca do Luxemburgo

“Cabaret Maxime” de Bruno de Almeida, com Michael Imperioli, Ana Padrão e David Proval.



Sábado 21/11 às 18h30, Cinemateca do Luxemburgo

“O nosso Cônsul em Havana” de Francisco Manso, com Elmano Sancho, Mafalda Banquart e Rodrigo Santos.