Apanhado a fumar em voo da TAP acaba amarrado pela tripulação

Um passageiro de um voo da TAP que ligava a cidade do Porto ao Rio de Janeiro acabou imobilizado no chão da aeronave por ter tentado agredir um comissário de bordo.

De acordo com a CNN, que cita a imprensa brasileira, o homem terá sido apanhado pela tripulação a fumar numa das casas de banho, motivo pelo qual foi identificado.

Ao ver o seu passaporte confiscado por um comissário de bordo, o passageiro, de nacionalidade brasileira, terá partido para a agressão física. A pronta intervenção de dois outros viajantes evitou males maiores, tendo o agressor acabado no chão manietado.

Contactada pela CNN, a TAP sublinha que os “crimes praticados a bordo por passageiros são reportados às entidades competentes”.

“A segurança de voo é a prioridade máxima para a TAP e as nossas tripulações são formadas para que executem as ações necessárias e adequadas, sempre no cumprimento dos procedimentos, regulamentos e leis aplicáveis, para assegurar que todos os passageiros cumprem as regras de conduta e de segurança”, afirmou a empresa através de um comunicado.