Apanhado a 400 em autoestrada belga pode sair impune

O grupo Altice anunciou ter dado início a um processo de investigação interna relacionada com os processos de compras e os processos de aquisição e venda de imóveis da subsidiária portuguesa, bem como de todo o grupo. O anúncio surge após a detenção de três pessoas no âmbito das buscas à sede do grupo em Lisboa, entre as quais o co-fundador da empresa Armando Pereira.