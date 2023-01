Apaixonados por carros ingleses prestam tributo a Isabel II 

A paixão da Rainha Isabel II pelos automóveis britânicos é o tema da 19ª edição do Passeio dos Ingleses, que vai para a estrada no dia 21 de janeiro (sábado), novamente em formato de jornada dupla, com partidas de Lisboa e do Porto. São esperadas mais de 300 viaturas para o maior passeio de clássicos britânicos da Europa.

O melhor da cultura automóvel britânica regressa às estradas portuguesas a 21 de janeiro, para o maior passeio da Europa de clássicos de uma única nacionalidade. Na sua 19ª edição, o Passeio dos Ingleses vai reunir mais de 300 automóveis. Modelos emblemáticos da Bentley, marca patrocinadora do evento, da Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, MG, Triumph, Lotus, Austin-Healey ou Morgan, só para citar alguns dos construtores que conquistaram um lugar especial na História da indústria automóvel… e no coração de milhões de aficionados em todo o mundo.

Entre estes contava-se Isabel II, a monarca mais famosa do mundo, que morreu a 8 de setembro de 2022. Em 96 anos de vida, os automóveis britânicos foram uma presença constante nas aparições públicas da Rainha de Inglaterra, dona de uma notável coleção particular que conduzia com frequência.

Isabel II aprendeu a conduzir durante a II Guerra Mundial, quando integrou o corpo feminino do Auxiliary Territorial Service, onde teve formação de mecânica e de condução de ambulâncias e camiões. Em 70 anos de reinado, os Bentley, Rolls Royce, Jaguar / Daimler, Land Rover ou Range Rover de Sua Majestade só foram substituídos por modelos de produção não-britânica em visitas de Estado fora do Reino Unido. A mais famosa ‘petrolhead’ da monarquia britânica será, por isso, alvo de um merecido tributo na edição deste ano do Passeio dos Ingleses.

Para satisfazer o maior número possível de aficionados, o Passeio dos Ingleses divide-se em duas edições no mesmo dia, a Sul e a Norte. Em Lisboa, o Parque Eduardo VII é o local de concentração, entre as 09h00 e as 09h30. A partida está agendada para as 10h00, em direção a Enxara do Bispo, no concelho de Mafra, concretamente à Casa de Reguengos, onde será o almoço.

A meio do percurso, os participantes dividem-se em dois grupos com itinerários próprios. O primeiro visita o Palácio Nacional / Convento de Mafra, enquanto o segundo vai acelerar no Kartódromo da Lourinhã, numa prova de regularidade.

No Porto, o programa começa junto ao Passeio Alegre rumo ao Minho, onde o Solar de Merufe recebe a comitiva para almoço. Antes, o pelotão também se divide em dois grupos para uma visita a Ponte de Lima, a vila mais antiga de Portugal, enquanto a parte desportiva disputa uma prova de regularidade no Kartódromo de Viana do Castelo.

Programa Lisboa

09h00 Concentração no Parque Eduardo VII

10h00 Partida do Passeio

11h15 Visita a Mafra (Grupo Turístico)

11h30 Kartódromo da Lourinhã (Grupo Desportivo)

13h00 Chegada a Enxara do Bispo para almoço

13h30 Almoço

Programa Porto

09h00 Concentração na Foz do Douro

10h00 Partida do Passeio

11h30 Kartódromo de Viana do Castelo (Grupo Desportivo)

11h30 Visita a Ponte de Lima (Grupo Turístico)

13h00 Chegada a Geraz do Lima para almoço

13h30 Almoço no Solar de Merufe