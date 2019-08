“Apagão” no Reino Unido durou quase duas horas

Uma falha no fornecimento de eletricidade no Reino Unido afetou, durante a tarde desta sexta-feira, as redes de transporte públicos, os aeroportos, habitações e a circulação rodoviária em várias regiões do Reino Unido.

Vários fornecedores de energia afirmam que um “grande acidente” afetou o fornecimento de electricidade.

A UK Power Networks, fornecedora que cobre o sudeste e leste da Inglaterra e a cidade de Londres, avançou que o “apagão” se deveu a uma falha na rede nacional — gerida pela National Grid.

Por volta das 18h30, um porta-voz da empresa afirmou que os problemas do gerador causaram “perdas de energia em áreas concretas do Reino Unido”, mas que o problema estava resolvido com todo o sistema de volta ao normal.

Cerca de 500 mil clientes no País de Gales e no sudoeste da Inglaterra, a somar aos 300 mil cidadãos no sudeste da Inglaterra ficaram sem energia elétrica em casa ou foram afetados de alguma forma pelo problema, afirmaram os distribuidores locais de eletricidade.