Aos trabalhadores e às mães

Ao ver aleatoriamente a imagem supra lembrou-me da minha toda e tão saudosa mãe.

Nestes dias vive-se o dia do trabalhador e o dia da mãe. Sem presunção, se calhar deixava este retrato que será o retrato de muitas outras mães, de muitas outras trabalhadoras e outros trabalhadores…

Só por isso vo-lo trago.

A minha humilde homenagem à minha mãe que em criança foi fiandeira, tendo ao tempo de, com outras moças, se deslocarem a pé desde Pombeiro até às fábricas de têxteis que já então havia em Guimarães.

O caminho feito todo ele a pé e de madrugada, a luz era um pedaço de pneu a arder.

A minha mãe quando casou ainda que o meu também imensamente todo e tão saudoso pai trabalhasse em calçado já “por sua conta” – coisa que já vinha do seu pai – também foi distribuidora de pão, a vulgar padeira, como ainda se designam as e os, respectivamente, poucas e poucos que restam.

De Margaride tinha giro por São Veríssimo (como antigamente era mais conhecido Lagares), Pombeiro, até Serzedo – que faz fronteira com Guimarães, quer com chuva ou neve.

Muitas vezes trazia os joelhos magoados pelas quedas. E quando tinha que fornecer um padeiro por grosso, chegava a perder o meio tostão e o tostão que teria de lucro, apenas para receber o chamado abono do que é hoje a segurança social, pelos filhos.

Tinha por vezes prejuízo em cada pão porque o senhor – ele sim, de Regilde, industrial, se recusava pagar mais.

As rosas, os jardins, as flores são tão, mas tão bonitas… Mas nem tudo são rosas, jardins, flores tão bonitas.

Também a humildade – a honestidade, simplicidade do senhor meu pai, e aí eu já recordo, se paga.

Escondia no seu quarto parte do calçado – do tempo, para servir todos os clientes que presumia deveriam vir visitá-lo, comprarem um produto que era melhor e mais barato que a restante – não devia dizer concorrência, ao tempo não era – presenciado por mim até aos doze anos.

Afiance-se sob a minha palavra suspeita que eram os ditos clientes que diziam ao meu imenso e saudoso pai para o vender mais caro, por mor do que eu já mencionei supra.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)