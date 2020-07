Tenham respeito pelos que vão ficar para trás, seus animais!

Não metam inveja a quem vai ter de aguentar mais uma eternidade em cativeiro, a levar com uma tonelada de vídeos e fotografias de gente a torrar na praias e nas piscinas!

PS – Se vierem com merdas dessas aprecio bem que tenham temperaturas similares às que geralmente se assiste no inverno e com chuvas torrenciais com capacidade de inundar as vossas habitações.