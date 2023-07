“Ao valorizar a diáspora, Portugal valoriza todo o seu território”

A necessidade de valorização da diáspora por parte do Governo central e do poder local português esteve esta sexta-feira no centro da intervenção do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, durante a sessão de abertura do 1.º Encontro da Diáspora Lourinhanense, evento que decorre ao longo desta manhã nas instalações da Câmara Municipal desta vila sita na região do Oeste.

Ao tomar da palavra por via remota, por se encontrar neste momento numa deslocação oficial às ilhas britânicas de Jersey e Guernsey, onde também se vai encontrar até sábado com a nossa comunidade, o governante mencionou “a importância da diáspora enquanto ativo estratégico para Portugal”, mencionando as oportunidades que as comunidades podem levar para o país, sobretudo a nível de investimento, de inovação e de criação de empregos.

Além do impacto do retorno da emigração para as suas terras-natal, seja com o regresso definitivo ou através dos seus contributos “enviados” a partir do estrangeiro, Paulo Cafôfo salientou também a fulcral fatia que o Estado recebe com as remessas: “No ano passado, os portugueses [radicados] enviaram mais de 3.9 mil milhões de euros para Portugal, o que representa 1.6% do PIB do país”, adiantou.

“Para a diáspora, investir nas suas origens é uma ‘forma bonita’ de reforçar os laços. É um casamento perfeito”, disse ainda o secretário de Estado.

Veja aqui a sessão completa.