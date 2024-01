Anúncio da IKEA sobre os 75.800 euros não para de suscitar reações

Foram muitas a marcas a reagir nas redes sociais à nova campanha publicitária da Ikea inspirada na atualidade política portuguesa, que se tornou viral em poucas horas e continua a provocar reações e anúncios de outras empresas.

Fnac e da Staples, Gato Preto, Moviflor, SAPO e Oscar responderam com anúncios bem humorados fazendo alusão aos 75.800 euros encontrados nos envelopes descobertos durante as buscas efetuadas, no âmbito da Operação Influencer, no escritório de Vítor Escária, na altura chefe de gabinete de António Costa, primeiro-ministro demissionário.

“Mas alguém guarda isso na sala, Ikea?”, questiona a Staples, numa imagem com uma estante com material de escritório em fundo vermelho. “No Gato Preto, há um esconderijo melhor”, garante a marca de mobiliário e decoração portuguesa. “Cabe bem mais [do] que 75.800 € mas pode levá-lo por muito menos”, informou também a Moviflor na publicação que fez para promover o roupeiro Sirius Black. “Estantes há muitas, mas nada se compara à riqueza (cultural) das nossas”, reagiu também a Fnac.

A aplicação de reparações e serviços domésticos Oscar também partilhou uma fotografia da estante da Ikea, aproveitando a polémica para promover a campanha de 30% de desconto que tem em vigor até ao fim de janeiro. “O que ninguém diz é que sou eu quem monta, limpa e repara”, pode ler-se na imagem. O texto da publicação menciona, além da marca de mobiliário e decoração sueca, a Staples e o Gato Preto. A SDR foi outra das muitas empresas a procurar rentabilizar a viralidade da campanha. “Foi um dia animado. Passou num estante”, reagiu também o SAPO.

Até a Toyota conseguiu falar de estantes, dizendo que com 75 mil se compram duas ProAce e a marca oferece uma estante.