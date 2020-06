Anuladas marcações feitas no Consulado no Luxemburgo durante o confinamento

“Informamos todos os utentes com marcações efetuadas antes do período de confinamento que as mesmas se encontram canceladas”, informa em nota enviada ao BOM DIA esta manhã o Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo.

Os serviços conculares prometem que os utentes nesta situação “serão contactados por estes serviços com nova data para a mesma”.

O cônsul-geral, Manuel Gomes Samuel, que assina o comunicado solicita “a vossa melhor compreensão, mas atendendo às limitações no atendimento ao público, o que implica uma redução considerável no número de atendimentos presenciais diários, poderá existir um significativo atraso para receber essa remarcação”.

Para os casos urgentes, o Consulado no Luxemburgo pede que sejam sinalizados por e-mail, para marcar.luxemburgo@mne.pt indicando no assunto “URGENTE” e juntando o comprovativo da urgência.