antónio zambujo feat D'ZRT

António Zambujo juntou-se aos D’ZRT para lançar uma nova versão do tema “Para mim tanto me faz”, um tema original da boys band criada em “Morangos com Açúcar”.

Este novo lançamento antecipa o regresso da banda portuguesa aos palcos após, cerca de 15 anos, o anúncio seu fim.

Em 2023 já se sabe que os D’ZRT vão atuar em Lisboa, Porto, Guimarães, Madeira, Elvas e Faro. Os concertos no Porto e Guimarães já se encontram esgotados, no entanto ainda há alguns bilhetes à venda.