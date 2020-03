António Zambujo: Cada concerto tem a sua história

Como o BOM DIA deu conta, o autor e cantor António Zambujo vai atuar no Centro Cultural de Dinant, na Bélgica, no dia 28 de abril, às 20h00. No dia seguinte o músico atua no Wolubilis, em Bruxelas, às 20h30. O BOM DIA entrevistou o artista português por ocasião da sua ida a este país de forte presença portuguesa.

“Cada concerto tem a sua história” revelou António Zambujo, escusando-se a colocar uma fasquia para os seus espetáculos, “não crio expectativas, há apenas um desejo de fazer bem e de tocar para o público”.

Os concertos incidirão sobretudo nas músicas do último disco, “Do Avesso”, mas também recuperarão “temas cantados e tocados com arranjos do quarteto” constituído por Diogo Costa, no baixo, Filipe Melo, no piano, João Moreira, no trompete, e, claro está, António Zambujo na guitarra e voz.

Já com uma vasta experiência de tocar no estrangeiro, António Zambujo afirma que “não há sítios especiais. Tenho sido muito bem recebido e espero voltar.” Confidencia que nos países aos quais vai mais frequentemente é especialmente interessante “conhecer a evolução e ir conquistando público.”

“Quando comecei a tocar fora a música não era conhecida e o público era estrangeiro. A comunidade portuguesa só começou a ir aos concertos depois de ter começado a ser reconhecido em Portugal. Da última vez que estive em Londres quase todo o público era português, é interessante ver essa evolução”, contou o músico português.

Bilhetes disponíveis aqui.