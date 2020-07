António Raminhos: o público das comunidades é mais efusivo e recetivo

“O público das comunidades é diferente: dá muito valor ao facto de nós irmos lá. Dá valor ao facto de terem um contacto direto com alguém que decidiu ir perto deles. O espetáculo que fiz no Luxemburgo, foi a última apresentação do ‘Melhor do pior’ foi dos melhores; as pessoas são mais efusivas mais recetivas”, disse em entrevista ao BOM DIA.

Raminhos falava a propósito do facto de agora os portugueses de todo o mundo poderem ver o seu espetáculo, pois – através da plataforma CLIVEON – vai estar ‘online’ esta quinta-feira com o cómico brasileiro Maurício Meirellles.

“Desta vez não vou eu às comunidades, vêm as comunidades a mim”, disse António Raminhos, explicando que o ‘show’ é transmitido em linha.

O conceito do espetáculo é na verdade uma competição de “coisas más” entre Portugal e Brasil, sob o título “O meu país é pior que o teu”.

Veja aqui a entrevista completa de António Raminhos ao BOM DIA: